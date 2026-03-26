Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) İlkan Varol, 38/1996 sayılı Yüksek Yönetim Denetçisi Yasası’nın 16. maddesi uyarınca hazırlanan Temmuz–Aralık 2025 (ikinci altı aylık) 40. Dönem Raporunu Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’e sundu.

Varol, Ombudsman’ın, idarenin eylem ve işlemlerinden mağdur olduğunu düşünen kişilerin idare aleyhine şikayetlerini yapabilecekleri anayasal bir kurum olduğunu, yetkisini Anayasadan aldığını ve bağımsız, tarafsız görev yaptığını ifade etti.

Rapora göre, Temmuz-Aralık 2025 döneminde soruşturması tamamlanıp yayınlanan rapor sayısı 10, yapılan şikayet/başvuru sayısı 17, idarenin hatalı işlemini başvuru sahibi lehine düzeltmesi nedeniyle geri çekilen şikayet sayısı 4 oldu. Ayrıca, yetki dışında olup hukuki bilgi verilerek veya idare ile temas sağlanarak yardımcı olunan vatandaş sayısı 26, Ombudsman Yasası’nın 13. maddesi kapsamında ilgili makama iletilen şikayet sayısı ise 2 olarak kaydedildi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler de İlkan Varol’a görevinde başarılar diledi.