Market fiyatlarındaki hızlı artış ve marketler arasında uçuruma varan fiyat farkları vatandaşın gündeminden düşmüyor.

Temel tüketim maddelerine düzenli bir şekilde zam gelen ülkemizde, marketler de kendi karlarını fiyatların üzerine koyunca ortaya büyük rakamlar çıkıyor.

Gündem Kıbrıs’ın mikrofon uzattığı vatandaşlar itina ile 'denetim' talebinde bulunurken, artık hiçbir şey alamaz duruma geldiklerinden yakınıyor.

Kim ne dedi?



Mehmet Beyazsaçlı: Market fiyatları fahiş, her markette farklı. Markette alışveriş yaparken 'asgari ücretli bunları nasıl alacak?' diye düşünüyoruz. Ülkenin hiçbir alanında denetim olmadığı gibi tabi marketlerde de denetim yok. Yarım araba dolduruyorsunuz bin 800- 2 bin TL ödüyorsunuz. Bu aylık alışveriş değil, 3 bilemediniz 4 günlük alışveriş. Bizim marketlerimiz için artık Güney Kıbrıs'tan gelenler önemli. Onlar için ürünleri kimlerin alabildiği değil, ne kadar alınabildiği.

Ferit Kabaali: Bir çok markete gidiyorum, her marketin ayrı ayrı bir fiyat politikası var. Buradan yetkililere çağrı yapmak istiyorum. Fiyatların tüm marketlerde sabit olması için çalışma yapın. Vatandaş çok mağdur. Bir markete giriyorsunuz, tüm ihtiyaçlarınızı bile alamadan 2 bin TL ödeyip çıkıyorsunuz. Artık aldıklarımızı da kısıyoruz, daha az alıyoruz. Bizim marketlerimiz artık Güney Kıbrıs'takiler için uygun. Günden güne daha da kötüye gidiyor fiyatlar. Özellikle çocuklarımız için süt ürünlerinin fiyatlarının düşürülmesi gerekiyor.

Ali Karaca: Market fiyatları özellikle son 2 yılda çok yükseldi. Marketler arası fiyat farkı da had safhada. Denetim yok. Bu ülkenin en büyük eksikliği denetimsizlik. Günlük market ihtiyaçlarımız için 600-700 lira öder duruma geldik. Bu duruma bir an önce çare bulunması lazım.

Kamile Bulat: Marketlerde en çok ilgimi çeken şey, marketler arası fiyat farkı. Fiyatlar çok yüksek ve bu marketten markete de değişiklik gösteriyor. Her gün markete girip bin lira veriyorum eve gidip ne aldım diye bakıyorum. 4 Tane çocuğum var ama mecbur artık aldıklarımızdan kısmak zorunda kalıyoruz. Denetim gerekiyor. Marketlerde sabit fiyat olmalı, temel tüketim maddelerinin fiyatları düşürülmeli. 'Yeter ki insanlar yesin' diye düşünmeli her kesim. Olmuyor ama alamıyoruz.

Aysun Ercan: Market fiyatları fahiş. Eskiden fiyatlara bakmadan alırdık, şimdi fiyatlara bakmaktan ürün alamıyoruz. Bunun yanında marketler arası fiyat farklarında da uçurumlar var. İki tane çocuğum var. Süt ve protein ürünü almak zorundayız. Kırmızı et yerine tavuk almak zorunda kalıyoruz mesela, ancak bu çocukların kırmızı et tüketmeye de ihtiyacı var. Her gün markete gidiyorum bin TL harcama yapıyorum. Denetim şart. Denetim yapsınlar. Özellikle temel tüketim maddelerinde indirime gitsinler.