KKTC’de özel sektörde kayıtlı çalışanların yüzde 20’sinin casinolu otellerde çalıştığını kaydeden Ahmet Arkın, Çalışma Bakanlığı verilerine göre ülkemizde özel sektör çalışanı olarak sosyal güvenlik sistemine yaklaşık 123 bin kişi dahil iken, bunların yaklaşık 25 bini casinolu otel çalışanlarının oluşturduğuna dikkat çekti.

Ülkemizdeki casinolu otellerin ödediği verginin de devletin tahsil ettiği verginin yüzde 52’sini oluşturduğunu belirten Arkın, Maliye Bakanlığı verilerine göre ödenin verginin yüzde 52’sini 32 casinolu otelin ödediğine dikkat çekti.