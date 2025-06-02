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Açıklamada 30 Haziran tarihine kadar beyan yapmayan üreticilerin yanı sıra; yanlış beyanda bulunan, Brucella hastalığı taşıyan hayvanlarını tazminatlı kesime göndermeyen, idari para cezalarını ödemeyen, kulak numarası borcu bulunan ve güncel üyelik belgesi sunmayan üreticilerin, doğrudan gelir desteği ödemelerinden faydalanamayacakları bildirildi.

Veteriner Dairesi’nden yapılan açıklamada, beyan işlemleri kapsamında üreticilerin, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nden alacakları güncel üyelik belgesi ve bölge veteriner dairelerinden temin edecekleri bildirim formunu doldurmaları gerektiği belirtildi.

Uzun ve Aydın Mağusa ve İskele bölgelerinde incelemelerde bulundu!

Uzun ve Aydın Mağusa ve İskele bölgelerinde incelemelerde bulundu!

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