Galatasaray'ın bu sezonki şampiyonluğunda başrol oynayan Victor Osimhen'in geleceği şekilleniyor. Nijeryalı golcü, transfer kararını başkana iletti.

Geçtiğimiz gün Suudi basınında çıkan haberlerde Victor Osimhen'in Al-Hilal ile anlaştığı öne sürülmüştü.

Sky Sport da bu sabah geçtiği haberde Al-Hilal ile Victor Osimhen'in anlaşmak üzere olduğunu yazdı.

Haberde Osimhen'in Al-Hilal Başkanı Fahad bin Nafel ile bizzat görüştüğü ve Suudi ekibine transfer olmak istediğini ilettiği aktarıldı.

Prosedürlerin tamamlanmasının ardından Victor Osimhen'in Al-Hilal ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağının altı çizildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 40 maça çıkan Victor Osimhen, 36 gol ve 8 asistlik istatistik yakaladı.