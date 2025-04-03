Türkiye, Kuzey Kıbrıs'ta sahnede fenalaştıktan sonra hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak'ın üzüntüsünü yaşıyor. Dün toprağa verilen sanatçının, yıllar önce bir konserinde söylediği, "Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Konak, 58 yaşında hayatını kaybetti.

'Annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor' demişti

Hayatını kaybeden ünlü sanatçı Volkan Konak'ın dün büyük bir kalabalığın katıldığı cenaze töreni sonrasında memleketi Maçka'da toprağa verilmişti. Sevenleri ve ailesi Konak'ın ölümüyle ilgili büyük üzüntü yaşarken Almanya'da verdiği bir konserde söylediği "Bu kavgaya ne gerek var. Sanki 500 sene yaşayan mı var? Alt tarafı 20 senem kaldı. Allah'tan annemin sülalesine çektim onlar uzun yaşıyor. Babamın sülalesi hep ölüyor. Annemim sülalesi ortalama 78'e kadar yaşıyor. Baba tarafına uysak 58'de öldük" sözleri ortaya çıktı.