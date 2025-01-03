Maliye Bakanı Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

X-RAY cihazı tartışmaları ile ilgili konuşan Berova, şunları söyledi:

“Devlette ciddiyete inanan bir kişiyim. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamalar veya kişilerin ön plana çıkarmak için yaptıkları açıklamalar ciddi anlamda cevap verilmesi gereken bir husus değilse cevap vermeyen bir kişiyim. Tetikçi olduğu iddia edilen ve polis tarafından yakalanan şahıs polis soruşturmasındır. Adaya tırda saklanarak geldim dedi. Gerçekten adaya tırla mı geldi ne zaman ve nasıl hangi tırla geldi? Polis kapsamlı bir araştırma yaparken, bazıları sosyal medya üzerinden bu şahıs adaya tırla girdi X-ray’den geçerken bunu görmediler mi yoksa gözlerini mi kapattılar gibi insanları şüpheye düşürtecek absürt bir açıklama yapıyor. X-ray’i Mağusa gümrüğüne kurduk. Girne gümrüğünde alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra kurulacaktır. Dünyada gümrüklerde araçların aranması için bununla ilgili bir standardizasyon vardır. Memurlar bunun üzerine gerekli, süreçleri takip ederek arama yapar. Keşke Sayın Arıklı bana sorsaydı ve bir açıklama yapsaydı. Açıklamanın içeriğinde doğru şeyler ifade etti ama hiç gündem olmaması gereken bir konuyu gündeme taşıdı. Biz dünya standartlarına uygun olarak gelen araçların hem X-ray’den hem gümrük kontrolünden geçmesi için sistemi kurduk ve otomasyon sistemini hayata geçirdik. X-ray’den geçen araçların bilgileri kaydedilir. Ve bu kayıtlar silinemezdir. Standart içindeki denetlemeler Türkiye’nin gümrük çıkısından da yapıyorlar. Adaya girmek için tıra saklanarak mı gelmek gerekiyor?”