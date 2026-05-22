Samimi bir atmosferde gerçekleşen nezaket ziyaretinde, KKTC’de engelli sporunun mevcut durumu, takımın yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik projeler masaya yatırıldı.

Uluslararası başarılar konuşuldu

Görüşmede takım yetkilileri, Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın hem yerel ligde hem de uluslararası platformlarda elde ettiği başarılar hakkında Büyükelçi Başçeri’ye detaylı bilgi verdi. Sporun birleştirici gücüne ve engelli bireylerin sosyal yaşam içerisindeki önemine dikkat çekilen ziyarette, sporcuların daha güçlü şartlarda mücadele edebilmesi adına yürütülen çalışmalar aktarıldı. Yetkililer, engelli sporuna verilen desteklerin sürdürülebilir olmasının önemini vurguladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, engelli sporcuların azim ve başarılarını takdirle takip ettiklerini belirtti. Sporun toplumsal dayanışma, entegrasyon ve motivasyon açısından çok büyük bir değer taşıdığını ifade eden Başçeri, takım yönetimine ve sporculara gelecekteki projelerinde başarılar diledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.