Açıklamada, hayat pahalılığının hem vatandaşlar hem de işletmeler açısından en önemli ekonomik sorunların başında geldiği belirtilerek, fiyatların nasıl düşürüleceğinin konuşulması gereken bir dönemde fon artışlarının gündeme gelmesinin kabul edilemez olduğu ifade edildi.

KTTO, temel tüketim ürünlerinde maliyet artırıcı fon uygulamalarına karşı olduklarını vurgulayarak, fon artışlarının doğrudan raf fiyatlarının yükselmesi ve hayat pahalılığının artması anlamına geldiğini kaydetti.

“Hükümet fiyatları düşürmeye odaklanmalı”

Açıklamada, hükümetin görevinin fiyatları yukarı itecek yeni maliyetler yaratmak değil, tam tersine fiyatları aşağı çekecek ve hayat pahalılığı baskısını azaltacak politikaları hayata geçirmek olduğu belirtildi.

Güney Kıbrıs gibi enflasyonun daha düşük olduğu ekonomilerde temel tüketim ürünlerinde vergi ve maliyet azaltıcı uygulamaların hayata geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, ülkede ise ek fon artışlarının gündeme getirilmesinin doğru bir yaklaşım olmadığı ifade edildi.

KTTO, hükümeti hayat pahalılığıyla mücadele kapsamında fiyatları düşürücü politikalar üretmeye davet etti.

“Ekonomik hesaplamalar açıklansın”

Açıklamanın sonunda hükümetten, temel tüketim ürünlerinde planlanan fon artışlarının fiyatları nasıl ve ne kadar aşağı çekeceğini, hayat pahalılığıyla mücadeleye nasıl katkı sağlayacağını ve bu yaklaşımın hangi ekonomik hesaplamalara dayandığını kamuoyuna açıklaması talep edildi.