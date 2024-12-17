Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ticaret ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine dair protokole onay Türkiye ve KKTC arasında imzalanan ticaret ile ekonomik iş birliğinin geliştirilmesine dair protokole onay

Buna göre en fazla yağış, 62 kg/m² ile Boğaz’da kaydedilirken, Lapta’da 61 kg/m², Karaoğlanoğlu’nda ise 51 kg/m² yağış ölçüldü. Çamlıbel ve Selvili Tepe 37 kg/m², Alevkaya 25 kg/m², Girne 24 kg/m², Beylerbeyi 22 kg/m², Dipkarpaz ve Kozanköy ise 20 kg/m² yağış aldı. Yeşilırmak, Gaziveren, Taşkent, Kalkanlı, Akdeniz ve Gönyeli bölgelerinde 17 kg/m², Doğancı’da 16 kg/m², Lefke ve Türkeli’de ise 15 kg/m² yağış kaydedildi. Diğer bölgelerde ise 0.5 ile 15 kg/m² arasında yağış gerçekleşti.