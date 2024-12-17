Buna göre en fazla yağış, 62 kg/m² ile Boğaz’da kaydedilirken, Lapta’da 61 kg/m², Karaoğlanoğlu’nda ise 51 kg/m² yağış ölçüldü. Çamlıbel ve Selvili Tepe 37 kg/m², Alevkaya 25 kg/m², Girne 24 kg/m², Beylerbeyi 22 kg/m², Dipkarpaz ve Kozanköy ise 20 kg/m² yağış aldı. Yeşilırmak, Gaziveren, Taşkent, Kalkanlı, Akdeniz ve Gönyeli bölgelerinde 17 kg/m², Doğancı’da 16 kg/m², Lefke ve Türkeli’de ise 15 kg/m² yağış kaydedildi. Diğer bölgelerde ise 0.5 ile 15 kg/m² arasında yağış gerçekleşti.