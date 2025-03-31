Meteoroloji Dairesi Müdürlüğü’nün haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle Alçak Basınç Sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak, en yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde ve sahillerde 21 -24 ºC dolaylarında seyredecek.

Buna göre hava yarın yer yer sağanak, çarşamba gök gürültülü sağanak, perşembe hafif sağanak, cuma sağanak yağmurlu, diğer üç gün ise parçalı bulutlu geçecek.

Rüzgarın, yarın Kuzey ve Doğu, diğer günlerde ise Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.