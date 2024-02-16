Meteoroloji Dairesi, 15-21 Şubat tarihleri arasındaki hava tahmin raporunu açıkladı.

Meteoroloji Dairesi’nin son tahminlerine göre, bölge, genellikle alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün ve yarın parçalı, çok bulutlu, yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, pazar az bulutlu zamanla parçalı bulutlu ve yer yer sağanak yağmurlu, diğer günler parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 15-18 derece dolaylarında seyredecek.

BUGÜN YER YER KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENİYOR

Rüzgar, genellikle güneyli yönlerden orta kuvvette, bugün kuzey ve doğu yönlerden orta yer yer kuvvetli olarak esecek.