Meteoroloji Dairesi’nin 3 – 9 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

İsias Otel davası: Bir sonraki duruşma 24 Aralık’ta İsias Otel davası: Bir sonraki duruşma 24 Aralık’ta

Bugün yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, yarın da yer yer sağanak bekleniyor.

Hava cuma, cumartesi parçalı bulutlu geçecek, pazar gün de yer yer sağanak olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, iç kesimlerde ve sahillerde 17 – 20 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden, salı günüyse güney ve doğu yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli esecek.