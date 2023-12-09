Meteoroloji Dairesi'nin hava raporuna göre, KKTC’de bugünden başlayarak cuma güne kadar olan dönemde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak.

Havanın bugün, pazartesi ve salı günleri yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18 - 21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.