Meteoroloji Dairesi'nin hava raporuna göre, ülkede bugünden başlayarak cuma güne kadar olan dönemde alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesi etkili olacak. Havanın , pazartesi ve salı günleri yağmurlu, diğer günler ise parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 18-21 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü güney ve batı yönlerden, diğer günlerde ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli olarak esecek.