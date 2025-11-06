İsias Otel’de hayatını kaybeden Şampiyon Melek İzcan Nurluöz’ün annesi Feriha Yiğittürk, kamu görevlilerinin üçüncü duruşmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Feriha Yiğittürk, “Bugün, Şampiyon Meleklerimizin adalet mücadelesinde bir kez daha yüreğimizi yakan bir karara tanıklık ettik. Bilirkişi raporunun açık ve kamu görevlilerinin net suçlu olduğunu belirtmesine rağmen, mahkeme heyetinin hiçbir şey yokmuş gibi davranması vicdanlara sığmaz” ifadelerini kullandı.

Yiğittürk, “Evlatlarımızın hayatını kaybetmesine yol açan ihmaller, eksiklikler ve sorumsuzluklar açıkça ortadayken, verilen bu kararın vicdanlarda bir karşılığı yoktur” dedi.

“ADALET YERİNİ BULANA KADAR BİR ADIM GERİ ATMAYACAĞIZ”

“Evlatlarımızı emanet ettiğimiz Adıyaman’da hukuk doğru çalışmak zorundadır…” diyen Yiğittürk, şöyle devam etti:

“Her bir çocuğumuzun hayali, emeği, alın teri bu ülkenin gururuydu. Onların yaşam hakkını koruyamayanların, en azından adil olarak adalet önünde hesap vermesi gerekiyor.

Bize defa defa acı yaşatmayın… Yeter… Elbet hesaplaşacağız… Adalet yerini bulana kadar bir adım geri atmayacağız.”