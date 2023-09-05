Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık 2 yıl hapse mahkum edildi.



Başkan Aksun Kıdemli Yargıç Vedia Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan heyetin verdiği kararı Başkan Aksun açıkladı.



Aksun, sanığın 10 Ekim 2021 tarihinde saat 06.45 raddelerinde aralarında bulunan husumet sebebiyle Gönyeli'de sakin Y.S'nin kiracı olarak ikamet etmiş olduğu Kuzucuk Sok. Abbas Demir Apt. D/1 numaralı ikametgâhının yatak odası içerisindeki yatağına kasten ve kanunsuz olarak sönmemiş sigara izmariti atıp yangın çıkmasına sebep olduğunu belirtti.

Aksun, sanığın yargılandığı “Binalardaki Eşyaları Ateşe Vermek ve Kasti Hasar” suçlu bulunup mahkum edildiğini söyledi.



Başkan Aksun, kasten yargın çıkarma suçunun ömür boyu hapislikle cezalandırılabilen bir suç olduğunu belirtti.



Başkan Aksun, sanığın psikolojik ve psikiyatrik durumunun bu tip hastalıklarda özelleşmiş hastanelerde yatılı kalacak kadar ağır bir durumda olduğunu, hususu sanığın lehine değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.



Aksun, “Bunu yaparken sanığın cezai ehliyet anlamında herhangi bir sıkıntısı olmadığını, sanığın doğru ve yanlışı ayırt etmesinde herhangi bir negatif etkinin bu hastalıklar yüzünden oluşmadığını ancak sanığın sağlık durumunun iyi ve tam olduğunu söylememizin de mümkün olmadığına bulgu yaparız” dedi.



Başkan Aksun, sanığın evde oluşan zararının bir kısmının tazmin ettiğini, mal sahibinin şikayetinin devam ettiğini söyledi.



Başkan Aksun, sanığın zararın bir kısmını tazmin etmesini, sabıkasız olmasını, davasını erken bir zamanda kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtti.

Aksun, “Sanık lehine dikkate aldığımız tüm hafifletici sebeplere rağmen sanığa hürriyeti ceza dışında herhangi bir ceza takdir etmenin bu aşamada uygun ve adil olmayacağını dikkate alırız” dedi. Başkan Aksun, sanığı 2 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı.