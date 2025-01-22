Bolu Kartalkaya'daki otel, yangın sonucu enkaza dönüştü. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangın faciasıyla ilgili gözaltı sayısının 11'e çıktığını duyurdu. Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı ile Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürünün de gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Tunç, alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerinin de devam ettiğini açıkladı.

Jandarma otel çevresini güvenlik şeritleriyle kapattı. Görevliler dışında geçişe izin verilmedi.

AFAD Başkanı Okay Memiş koordinasyonundaki ekipler her bir odayı taradı. Yangının otelde yol açtığı hasar AFAD ekiplerince görüntülendi.

YARALANAN 51 KİŞİDEN 39'U TABURCU EDİLDİ

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangın faciasında yaralanan 51 vatandaştan 39'u taburcu edildi. 12 yaralı vatandaşın hastanede tedavileri devam ediyor.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaralananların tedavilerine devam ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, yaralanan vatandaşların son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Bakanlık, "Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı. 39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir" bilgisini paylaştı.

Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturmanın büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü hatırlattı.

Tunç sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen yangın felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum."