Yeşil Barış Hareketi (YBH), Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş'un Cumhuriyet Meclisi’nde yangın önlemleri konusundaki açıklamalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Yeşil Barış Hareketi (YBH) Yönetim Kurulu yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Çavuş’un Mecliste yaptığı son konuşmayı “hayretle dinlediklerini” belirterek, “Sayın Bakan acaba hangi ülkenin bakanı olarak konuşuyor? Çünkü anlattığı tablo ile vatandaşın gördüğü, sahada çalışanların yaşadığı ve bizim yaptığımız gözlemler arasında ciddi bir uçurum bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada Bakan’ın, yangın ekiplerinin eksiksiz şekilde görevinin başında olduğunu söylediği ifade edilerek, Yeşil Barış Hareketi’nin sahadan aldığı bilgilerin ve yaptıkları gözlemlerin bunun doğru olmadığını gösterdiği savunuldu ve “halen göreve başlamayan, fiilen görev yapmayan veya görev yerlerinde bulunmayan personeller olduğu yönünde ciddi tespitler bulunduğu” ileri sürüldü.

Yangın sezonuna hazırlık amacıyla yapılan personel alımlarının 1 Nisan’da tamamlanması ve ekiplerin 1 Mayıs itibarıyla sahada hazır olması gerekirken eksikliklerin geçen haftalara kadar sürdüğü savunulan açıklamada, “Yangın sezonu başlamışken personel tamamlamaya çalışmak hazırlık değil, hazırlıksızlığın itirafıdır.” denildi.

Bakan’ın tüm ekiplerin hazır ve vardiya sisteminin eksiksiz çalıştığı ifadesinin da gerçeği yansıtmadığı savunulan açıklamada, bazı bölgelerde şoför eksikliğinin devam ettiği, vardiya sistemlerinin olması gerektiği gibi işlemediği ileri sürüldü.

Açıklamada, yangın helikopteri konusunda her yıl benzer açıklamalar yapıldığı; ‘gelecek’, ‘hazır olacak’, ‘görüşmeler sürüyor’ denildiği ancak yangın sezonunun en riskli dönemine girilmiş olunmasına rağmen bugün itibarıyla ülkede konuşlanmış bir yangın helikopteri bulunmadığı ileri sürüldü.

Yangın helikopterinin aylar öncesinden ülkeye getirilmesi ve tüm yaz boyunca hazır şekilde konuşlandırılmasının sağlanması gerektiği görüşü savunulan açıklamada, bu konuda yıllardır uyarılar yapıldığı hatırlatıldı.

Yangın helikopterinin ülkede konuşlanmış olması ile ihtiyaç halinde Türkiye’den çağrılması arasında “hayati bir fark” olduğu savunulan açıklamada, “Ülkede hazır bekleyen bir helikopter, en küçük duman veya yangın belirtisinde havalanarak ilk müdahaleyi yapabilir. Ancak Türkiye’den gelecek bir helikopter için önce yangının büyüklüğünün teyit edilmesi, gerekli prosedürlerin tamamlanması ve hava aracının ülkeye ulaşması gerekmektedir. Bu süreç, yangınla mücadelede en kritik dönem olan ilk yarım saat içinde ciddi zaman kayıplarına neden olmaktadır.” denildi.

Orman yangınlarında ilk müdahalenin dakikalarla ölçüldüğü düşünüldüğünde, bu gecikmelerin yaratacağı sonuçların ortada olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu nedenle bugün hâlâ helikopter konusundaki belirsizliğin devam etmesi kabul edilebilir değildir. Yangınlarla mücadelede en önemli unsur yangın çıktıktan sonra müdahale etmek değil, yangının çıkmasını önlemektir.” görüşü savunuldu.

Birçok bölgede yangın emniyet şeritlerinin hâlâ tamamlanmadığı, ilgili kurum, daire ve yerel yönetimler arasında gerekli koordinasyonun sağlanmadığı, elektrik direklerinin çevresindeki kuru otlar ve yanıcı materyallerin birçok noktada temizlenmediği de ileri sürüldü. Geçen günlerde Taşkent Doğa Parkı’nı tehdit eden yangında ilk tespitlerin, “yangının elektrik direği çevresindeki kuru otlardan kaynaklandığını gösterdiği” de hatırlatıldı.

Yeşil Barış Hareketi'nin her yaz biraz daha büyüyen yangın risklerine karşı ülkenin hazır olup olmadığını sorguladığı belirtilen açıklamada, orman yangınlarının ancak planlama, liyakat, koordinasyon, personel, ekipman ve zamanında alınan önlemlerle önlenebileceği vurgulandı.