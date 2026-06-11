Meclis’ten yapılan açıklamaya göre; Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi gündeminde bulunan “YÖDAK Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi”, “Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No’lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakın Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/19 Parsel No’lu Emlakın Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlakı Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”, “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi (Öneri Sahibi UBP Lefke Milletvekili Fırtına Karanfil)” ve “Taşımaz Mal Edime ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı ele aldı.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ilk olarak, “Alayköy’de Evkaf Yüksek Meclisi Adına Kayıtlı A18 Koçan No’lu Köy İçinde Blok A Eski Parsel 23 Yeni Ada 106/3 Parsel Tapu Referanslı Emlakın Batı Hududundan (5.58 M Genişliğinde Tkr.18 Ayak) A Kısmı 36,58 M2 Alanında Kamu Yolu Yapılması Şartıyla Verilmesi Karşılığında Blok A Eski Parsel 24 Yeni Ada 106/19 Parsel No’lu Emlakın Kuzey Hududu Boyunca B Kısmı 36,58 M2 Eşit Alanındaki Emlakı Evkaf Yüksek Meclisi Adına A18 Koçanına Birleştirilmesinden Oluşacak İstibdal İşleminin Onaylanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi ikinci sırada, “YÖDAK Üyeliğine Yapılan Başvurunun Değerlendirilmesi”ni ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi üçüncü sırada “Yurttaşlık (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nı ele aldı ve ikinci görüşmesini tamamladı. Komite, bahse konu Yasa Tasarısı’nın ivediliği bulunmadığından üçüncü okunuşunu bir sonraki toplantısında gerçekleştirecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi dördüncü sırada, “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması (Denetim) (Değişiklik) Yasa Önerisi”ni ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Trafik Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Hukuk, Siyasi İşler, Dışilişkiler ve Savunma Komitesi son olarak, “Taşımaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) (Değişiklik) Yasa Tasarısı (İVEDİ)”nı ele aldı ve genel görüşmesine başladı. Komite, bahse konu Yasa Önerisi ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak İçişleri Bakanlığı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği ve Tapu ve Kadastro Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite toplantısında İçişleri Bakanı Dursun Oğuz da hazır bulundu.

Komite Başkanı UBP Milletvekili Yasemi Öztürk başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Ongun Talat, Komite Üyesi UBP Milletvekili Sadık Gardiyanoğlu, Komite Üyesi CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı. Komite toplantısına ayrıca UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Hasan Küçük ve Fırtına Karanfil, CTP Milletvekili Devrim Barçın ile Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.