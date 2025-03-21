Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava, yarın, az bulutlu, öğle saatleri parçalı bulutlu olacak; pazar günü hava az bulutlu olacak. Yarın ve pazar sabah saatlerinde yer yer don olayı bekleniyor.

Hava pazartesi az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Salı günü ise hava, parçalı ve çok bulutlu; çarşamba çok bulutlu; perşembe ve cuma günleri de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 ºC, diğer günlerinde ise iç kesimlerde 26-29 ºC ve sahillerde 22–25 ºC dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.