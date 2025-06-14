Meteoroloji Dairesi’nin 14-20 Haziran tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, yarın ve pazartesi günleriyse üst atmosferdeki serin ve nemli havanın etkisinde kalacak. Bugün, yarın ve pazartesi sabah saatlerinde ise yer yer sis görülecek.

Periyot boyunca hava genellikle açık az bulutlu olacak. Yarın öğleden sonra doğu kesimlerde hafif sağanak, pazartesi öğle saatlerinde iç kesimlerde sağanak veya gök gürültülü sağanak bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 35-38, sahillerde 29-32 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.