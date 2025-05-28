Daire'den verilen bilgiye göre, 29 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında bölgenin genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli, yağışlı günlerde ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması bekleniyor.

Pişman oldu ama 2 yıl 6 ay hapis yatacak Pişman oldu ama 2 yıl 6 ay hapis yatacak

Bölgede hava, pazar gününe kadar yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak; gelecek haftanın ilk günleri ise az bulutlu veya parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 27 – 30 derece ve sahillerde 23 – 26 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar genellikle güney ve batı yönlerden, cumartesi ve pazar günleri ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak esecek.