30 dereceye kadar yükselecek hava sıcaklığı hafta sonuna doğru 4 derece kadar düşecek, pazar günü de rüzgar zaman zaman fırtınamsı esecek.

-Yarın, perşembe, hafta sonu ve pazartesi yağış beklentisi var

Meteoroloji Dairesi’nin 28 Nisan – 4 Mayıs tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemiyle üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisinde kalacak.

Buna göre, yarın yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak, perşembe, hafta sonu ve pazartesi ise yer her hafif sağanak veya sağanak bekleniyor. Yağışlı günlerin dışında hava genellikle parçalı bulutlu geçecek.

-Hava sıcaklığı 30 dereceye kadar yükselecek

En yüksek hava sıcaklığı periyodun ilk yarısında 27 – 30, ikinci yarısında 23 – 26, sahillerde 23– 26 derece dolaylarında olacak.

-Pazar gün fırtınamsı rüzgar bekleniyor

Rüzgar, genellikle Güney ve Batı yönlerden orta, yağış anında yer yer kuvvetli, pazar günü ise fırtınamsı esecek.