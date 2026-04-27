Oğuz, bu uygulamanın seçim dönemine özgü olmadığını, uzun süredir devam eden bir politika olduğunu vurguladı.

“Amaç gençlerin köylerinde kalması”

Gençlerin kendi bölgelerinde yaşamaya devam edebilmesi ve konut sahibi olabilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Oğuz, kırsal kesim arsalarının toplumun geniş kesimleri tarafından ihtiyaç olarak görüldüğünü ifade etti. Hak sahipliğinin adil şekilde belirlendiğini söyleyen Oğuz, geçmişte iddia edilen partizan dağıtım anlayışının artık söz konusu olmadığını kaydetti.

“Süreç aşamalar halinde ilerliyor”

Yasal sürecin önce hak sahipliğinin belirlenmesi, ardından parselasyon çalışmalarının yapılması şeklinde ilerlediğini anlatan Oğuz, teknik işlemlerin zaman aldığını ve tüm sürecin kısa sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

“Altyapıya büyük kaynak ayrıldı””

Kırsal kesim arsalarında en önemli konulardan birinin altyapı olduğunu belirten Oğuz, bu yıl için 400 ila 450 milyon TL arasında altyapı yatırımı planlandığını açıkladı. Bu yatırımların su, elektrik, yol ve asfalt çalışmalarını kapsadığını ifade etti.

“Yeni modelle öncelik inşaata başlayana”

Yeni uygulamada, arsa sahiplerine belirli süre verildiğini ve projelerini hazırlayarak inşaata başlayabilecek durumda olanlara öncelik tanındığını belirten Oğuz, böylece kaynakların daha verimli kullanılmasının hedeflendiğini söyledi.

Şehirler için sosyal konut projeleri

Kırsal kesimin yanı sıra şehirlerde yaşayan gençler için de sosyal konut projeleri üzerinde çalışıldığını ifade eden Oğuz, farklı bölgelerde yeni projelerin planlandığını kaydetti. Ayrıca “İlk Evim” kredileriyle çok sayıda vatandaşın ev sahibi olduğunu belirtti.

Devletten gençlere destek

Oğuz, kırsal kesim arsalarının piyasa değerinin oldukça altında verildiğini, bunun gençlere sağlanan önemli bir destek olduğunu söyledi. Geçmişte dağıtılan arsaların önemli bir kısmının kullanılmadığını belirten Oğuz, yeni dönemde daha etkin bir model üzerinde çalıştıklarını ifade etti.