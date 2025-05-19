Polis memuru Aysın Erdemir mahkemeye olguları aktardı. Polis, 15 Mayıs 2025 tarihinde saat 15:20-17:00 saatleri arasında CÖŞ ekipleri tarafından Haspolat'ta zanlı H.Y’ye ait ikametgahta gerçekleştirilen arama esnasında yatak odası içerisinde bulunan komodin çekmecesi içerisinde izinsiz ve kayıtsız olarak tasarruf ettiği Tisas marka 9 mm çapında tabancaya ait bir adet şarjör tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis, bu süre zarfında şarjörün incelenmesi için PGM balistik şubeye teslim edildiğini ve zanlı adına kayıtlı herhangi bir ateşli silah olup olmadığının araştırılması için PGM idari polis Müdürlüğü ile gerekli yazışmaların yapıldığını belirtti. Polis memuru soruşturmanın devam ettiğini, beklenen raporlar olduğunu belirterek, zanlının bir gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.