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Yeniden Doğuş Partisi Genel Sekreteri Erşah Sabit Yılmaz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

YDP Yüksek İstişare Kurulu toplantısında çıkan ‘hükümetten çekilme’ kararını değerlendiren Yılmaz, parti tabanının iki buçuk yıldır büyük rahatsızlıkları olduğunu belirterek, bu rahatsızlıkları şöyle sıraladı:

“Taban rahatsız… Belediyeler reformu eksik yapıldı, KIB-TEK’le ilgili yasa neden geçirilmedi, Hal Yasası geçti ama tüzüğü neden azaltılmadı, Sanayi Bölgeleri ile ilgili düzenlemeler neden yapılmadı. Bizim tabanımızın büyük çoğunluğu asgari ücretlilerden oluşuyor… Hayat pahalılığı nasıl düşürülmedi…Taban bunları talep ediyor ve soruyor… Tabandan yükselen sesler üzerine bizler de Yüksek İstişare Kurulu’nu toplantıya çağırdık”

“Taban ‘bu şekilde devam edeceksiniz, hükümetten çekilin’ dedi…

Toplantıda kürsüye çıkarak konuşma yapan herkesin ‘bu şekilde devam edecekseniz, hükümetten çekilin’ mesajı verdiğini anlatan Yılmaz, kurum kuruluş isteme ya da vatandaşlık, istihdam isteme noktasında olmadıklarını belirterek, ‘taban bize siz varsınız ama biz kendi işlerimizin takibini başka bakanlıklardan yapmak zorunda kalıyoruz’ mesajı verdiklerini kaydetti. Tabanın, partinin bu hükümetle zarar göreceğine inandığını kaydeden Yılmaz, hükümetin büyük başarılarının olduğunu ve bunların takdir edildiğini ancak tabanın sadece buna bakmadığının altını çizdi.

‘DP iki vekile düştü, hadi saldıralım’ diye bir durum yok”

Partinin kurum-kuruluş talebi olduğu yönündeki iddiaları da yanıtlayan Yılmaz, ‘Demokrat Parti iki milletvekiline düştü hadi saldırın, böyle bir durum yok. Biz onların kendi içinde yaşadıkları krizi yaşamamak için uğraşıyoruz. Gideceksek de yüzümüz ak gitmek istiyoruz. YDP Başbakan Yardımcılığı istiyor deniliyor, bir vasfı yok. Biz tabanının sesini yansıtıyoruz. İçten bu tepki geliyor ve bizim de buna kulak asmamız gerekiyor.

“YDP sonuna kadar Arıklı’nın arkasındadır”

“Erhan Arıklı’ya darbe yapılıyor” iddiaları ile ilgili de konuşan Yılmaz, asla böyle bir durum olmadığını sonuna kadar Arıklı’nın arkasında olduklarını vurguladı.

“Hükümet ortakları hassasiyetlerimiz yönünde adım atarsa, tabanımızı ikna etmeye çalışırız”

Yılmaz, “25 Ocak’ta yapılacak Parti Meclisi toplantısında hükümetten çekilme kararı çıkar mı?” sorusu üzerine de şu yanıtı verdi:

“Hükümet ortakları oturur ve güzel karar alırlarsa, tabanımızın hassasiyetleri göz önünde bulundurularak adımlar atılırsa bu karar değerlendirilir. Eğer bu sözleri alırsak ve somut adımlar atılırsa tabanımızı ikna etmeye çalışırız.