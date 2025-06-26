Son günlerde karma oyun kaldırılmasıyla ilgili çalışmaların hızlandığının görüldüğünü aktaran Bakan Arıklı, YDP’nin prensipte karma oya karşı olduğunu kaydetti.

Arıklı, “Karma oy sistemi partileri, partilerin ideolojilerini değil, kişileri öne çıkarır. Oysa Demokratik parlamenter sistemlerde kişiler değil partiler, partilerin tüzük ve programları, projeleri öne çıkmalıdır” değerlendirmesini yaptı.

“Karma oyu kaldırmak yeterli değil”

“Karma oy, adayları daha yolun başında hem partisine hem de en yakın yol arkadaş veya arkadaşlarına madik atmaya zorlar” ifadelerini kullanan Arıklı, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

“Aday seçilebilmek için bir adım öne çıkmalı ve yol arkadaşlarından bir tik daha fazla alma içgüdüsü ile seçmenlerini mühre değil, karmaya yönlendirir. Bu da partinin daha az vekil çıkarmasına neden olur. Ama mevcut seçim sistemini düzeltmek için tek başına karma oyu kaldırmak yeterli değildir. YDP’nin 2019 yılında meclise sunduğu yasa önerisinde seçim sisteminde şu değişiklikler öneriliyordu:

1) “Karma oy” uygulaması kalkmalıdır.

2) KKTC eskiden olduğu gibi 3 seçim bölgesine yani Gazimağusa, Girne ve Lefkoşa’ya ayrılmalıdır.

3) Baraj yüzde 7 veya 10’a yükseltilmelidir.

4) Siyasi Partilerin ittifak yaparak seçime girmesinin önü açılmalıdır.

2019 da sunduğumuz bu öneri maalesef kadük oldu. Şimdi Mecliste sadece karma oyun kaldırılması için birtakım çalışmalar var.”

“2019’daki yasa önerimizi revize ederek ortaklarımıza sunduk”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, “YDP olarak, 2019’daki yasa önerimizi revize ederek ortaklarımıza sunduk. DP bu önerimizi kabul etti. UBP Genel Sekreteri Hasipoğlu Brüksel dönüşü konuyu parti gündemine getireceğini söyledi. DP ve YDP’ye göre bu önerilerin içerisinde sadece karma oyu kaldırmak yeterli ve doğru değildir. Hükümetin büyük ortağı UBP’nin bu konudaki kararı bizim için önemlidir” dedi.

Arıklı, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda değişiklik yapılırken YSK’nın dile getirdiği şikayetlerin de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.