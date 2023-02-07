6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 10 ilde yaklaşık 13,5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi yıkıma uğrattı. Açıklanan son resmi verilere göre, 3 bin 381 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 426 kişi de yaralandı. AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, teyit edilmiş yıkılmış bina sayısının 5 bin 5775, teyit edilmemiş yıkılma ihbarı gelen bina sayısının ise 11 bin 302 olduğunu açıkladı. Deprem felaketinin ardından Türkiye ve KKTC’de 7 gün milli yas ilan edildi.

Antakya – İskenderun’da bulunan Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz İskenderun’un meyadana gelen depremlerde hayatlarını kaybettikleri açıklandı.

Göçük altından ağır yaralı olarak kurtarılan Yedikonuklu Şeyma Köse ve bebeği Poyraz, enkaz altından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.