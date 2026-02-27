Yedikonuk’ta Yudi bölgesindeki bir karavan alanında, bir şahsa ait karavanda takılı güneş enerji sisteminin elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

Yangın, İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangında karavan ve içindeki tüm eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, yan tarafta bulunan bir prefabrik yapıya da sıçradı. Söz konusu yapıda bulunan sandviç paneller, plastik su deposu, güvenlik kamerası, buzdolabı, güneş enerji sisteminin invertör cihazı, elektrik aksamları ve mutfak dolapları da yanarak zarar gördü.