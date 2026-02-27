Bunlar da ilginizi çekebilir

Polis ekiplerinin yürüttüğü ileri soruşturmada, olayın zanlısı olduğu değerlendirilen S.K. (K-20) tespit edilerek tutuklandı. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kimliği meçhul bir kişi, müşteri gibi girdiği mağazada çeşitli kozmetik ürünlerini alarak kasa ödemesi yapmadan dışarı çıktı. Durumun fark edilmesi üzerine mağaza yetkilileri olayı polise bildirdi.

Gemikonağı’nda dün bir mağazada meydana gelen hırsızlık olayında toplam 3.565 TL değerinde kozmetik ürünleri çalındı. Olay, 26 Şubat 2026 tarihinde saat 13.00 sıralarında yaşandı.

