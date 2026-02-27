Gazimağusa’da 22–26 Şubat 2026 tarihleri arasında meydana gelen “Dükkan Açma ve Hırsızlık” olaylarıyla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada yeni gelişmeler yaşandı.
Olaylarla bağlantılı olduğu değerlendirilen T.Ç. (E-28) ve Ö.Ç. (E-23) isimli zanlılar, 26 Şubat 2026 tarihinde Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklanmıştı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, söz konusu şahısların marketlerden çaldığı çeşitli ürünleri, çalınmış olduklarını bildikleri halde kabul edip piyasa değerinin altında satın aldıkları belirlenen S.K. (E-49), C.G. (E-23) ve M.K. (E-21) de tutuklandı.
Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.