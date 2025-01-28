Bakanlar Kurulu tarafından yeni belirlenen asgari ücret itirazlar nedeniyle Asgari Ücret Saptama Komisyonu’na iade edilmesine karar verdi.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Bakanlar Kurulu, Asgari Ücret Saptama Komisyonunca saptanan ve Ü(K-1)53-2025 sayı ve 18.1.2025 tarihli Bakanlar Kurulunun kararı uyarınca 18.1.2025 tarih ve 10 sayılı Resmi Gazete'de EK IV'de yayımlanan Asgari Ücrete İlişkin Tavsiye Kararına, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu Sendikası (Türk-Sen) 23.1.2025 tarihinde, K.K.T.C. Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (K.K.T.C. Hür-İş) 23.1.2025 tarihinde, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) 23.1.2025 tarihinde ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KIEF) 22.1.2025 tarihinde itiraz ettikleri nedeniyle yeniden değerlendirilmek üzere Asgari Ücret Saptama Komisyonuna iade edilmesine karar verdi.”

2025 yılının ilk asgari ücreti yüzde 7,5 oranında bir artış yapılarak net 37 bin 818 TL olarak belirlenmişti.

Hayat pahalılığının altında artış verilen asgari ücrete, Hür İşçi Sendikaları Federasyonu, Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen), Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ve Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) itiraz etmişti.