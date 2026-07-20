Gündem Kıbrıs Özel Haber

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi ve görevde geride kalan 3.5 yılı değerlendirirken, Çatalköy-Esentepe bölgesinde yeni dönemde hayata geçirmek istediği yeni projeleri anlattı.

“Birleşme süreci yaklaşık 2 yıllık bir süreyi aldı”

Çatalköy ve Esentepe Belediyelerinin birleşme sürecini anlatarak konuşmasına başlayan Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, “Burada en büyük dezavantaj hem yeni seçilen bir belediye başkanı hem de birleşen bir belediye olmasıydı. Birçok konuda dezavantaj varken, birçok konuda da avantaj sağladık. İki belediyenin birleşmesinden yeni bir belediye doğdu ve hedeflerimiz doğrultusunda ilerlememizin imkanı da ortaya çıktı. Süreç olarak zor bir süreçti. Birleşme süreci yaklaşık 2 yıllık bir süreyi aldı.

Birleşen belediyelerin hiçbirinde henüz tam anlamıyla bir birleşim gerçekleşmedi. Çünkü iki farklı idarenin birleşmesi ve bölge halkının buna alışması, yerelde idarenin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor. Yerelden yönetim halka bire bir dokunan yönetim şeklidir. Bir anda kendi bölgenizdeki belediyenin bir şubeye dönüşmesi ve işlevinin farklı boyutlara gelmesi, bölge halklarının kolay kabul edebileceği bir şey değildi. Çünkü Esentepe’de bir belediye vardı ve şuanda şube pozisyonunda. Çatalköy’deki belediye ise merkez konumunda. Bundan dolayı Esentepe halkının kedi köyünden bir belediye başkanı vardı. Bu zor bir süreçti. İnanıyorum ki birleşen belediyelerin içerisinde bu süreci en kolay şekilde geçiren belediye olduğumuzu düşünüyorum. Diğer belediye başkanı arkadaşlarımla da konuştuğumda aynı zorluklardan bahsediyorlar. Ama bu süreci zamana bıraktık. Zaman geçtikçe hem birbirimizi tanıma hem de bölge halklarının birbiri ile kaynaşması hem de çalışan kişilerin birbiri ile olan diyalogları her geçen gün daha iyiye gidiyor” dedi.

“Girne’nin doğusunda 133 kilometrekarelik bir alana hükmeden bir belediyeyiz”

Girne’nin doğusunda 133 kilometrekarelik bir alana hükmeden bir belediyeyiz. Bunun bilinciyle de hareket ettiğimiz için daha profesyonel yaklaşıyoruz. Yatırımlarımız, köylerimiz ve nüfus bünyesinde değerlendirilirken, bunları göz önünde bulundurarak eşit ve adil olmaya çalıştığımız için de halkımıza da bunu ispatladık.

“Belediye kadrosunda bulunan çalışan sayımız 136 kişidir”

Belediyeye geldiğimde belediyenin kadrosunda bulunan toplamda 167 personel vardı. Bir kısmı emekliliğini vermek üzereydi. Şuanda toplam belediye kadrosunda bulunan çalışan sayımız 136 kişidir. Yeni kadrolama yapmadık. Belediye seçimlerinden önce Esentepe’de işe alınmış 21 kişilik bir işçi kadrosu vardı. Onları sadece kadroladık. Bunun yanı sıra belediye şirketini kurduk. Belediye şirketi ile birlikte sadece kendi bünyemizde olan cafelerimiz, plajlarımız gibi yerlerde çalışan zaman zaman 37’ye çıkan, bazen de 32’ye düşen bir şirket personelimiz vardır.

“Yerleşik nüfus kış aylarında 27-28 bin kişi civarı, yaz aylarında bu sayı 35-36 bin kişiye kadar çıkabiliyor”

Çatalköy-Esentepe bölgesinin nüfusu hakkında da bilgi veren Kırok, “Biz MAKS projesini bitiren bir belediyeyiz. Göreve geldiğimizde MAKS projesini bitireceğimizi ve bir noktada nüfusun ne olduğunu bileceğimizi hedeflemiştik. Belediye katkımızı nüfus üzerinden alıyoruz ve 12 bin 148kişi üzerinden alıyoruz. Ama baktığımız nüfus ve bölgedeki otellerin sayısının her geçen gün artmasıyla birlikte otel müşterilerinin bölge içerisindeki ikametgahlarına da hizmet veriyoruz. Yerleşik nüfus olarak baktığımızda yaklaşık olarak kış aylarında 27-28 bin kişi civarı, yaz aylarında bu sayı 35-36 bin kişiye kadar çıkabiliyor. Bu nüfus otellerin haricindeki nüfustur. Otellerin yatak kapasiteleri de hesaplarsak, 7 bin civarında doluluk oranına göre konaklayan misafir vardır.

Bunlar da yaz aylarında 45-46 bin kişiye kadar yükseliyor. Yaz aylarında bölgemizde çok fazla boş ev de var. Şuanda aktif su sayacı kullanan kişi sayımız 16 bin 500 civarındadır. 16 bin 500 su sayacı olan bir bölgede 12 bin kişinin yaşaması mümkün değildir. Bir haneye 3 kişi bile hesaplansa zaten 48 bin sayısına ulaşabiliyoruz. Ancak şunu net olarak söyleyebilirim ki 2 bin 500- 3 bin civarında yeni bitmiş ve içerisinde yaşam olmayan konut sayımız vardır. Yazlık olarak kullanılan bu evlerin de doluluk oranını düşündüğümüzde gerçekten yaz aylarında 45 bin sayısına çok rahat ulaşıyoruz. Kış aylarında bu sayı otellerle birlikte 32 bin oluyor. Otelleri çıkardığımızda ise 26-27 bin civarında bir nüfus vardır. Ancak net bir şekilde bölgenin nüfusu budur diyebileceğimiz bir nokta yoktur. Yola çıktığımız varsayımlar su tüketimi, çöp miktarı ve karayolunu kullanan araç sayısıdır. Karayolunu bir yıl önce saydığımızda 44 bin aracın her gün Girne-Çatalköy arasındaki yolu kullandığını söylemiştik. Günlük kullanımdaki araç sayısı 55-56 bin rakamlarına çıktı” bilgilerini paylaştı.

Belediyelerin aldığı devlet katkısı: Gerçek nüfus üzerinden verilmediği için yeterli değildir

Belediyelerin aldığı devlet katkısının yeterli olup olmadığı konusunda değerlendirmelerde bulunan Kırok, “Gerçek nüfus üzerinden verilmediği için yeterli değildir. Çünkü şuanda çalışan sayısından bahsettik ama bölge 133 kilometrekareye 136 personelin yetişmesi mümkün değil. Şehir ile kırsalın arasındaki fark şudur: Çöp alınacaksa, her evin önünde tek tek durarak çöp alınıyor. 20 konutluk bir apartmanın önünde ise bir kez duruluyor ve çöp alınıyor. Hem çöp toplama maliyetlerimiz çok fazla, hem de personel sayımızın az olmasından dolayı verdiğimiz hizmette sıkıntı yaşıyoruz. Bu noktada yeterli personel sayımız yoktur. Ancak katkı da yeterli olmadığı için çalışanlarımızı riske atarak karşılayamayacağımız rakamlarda personel alıp, belediyeyi zarar ettirerek maaş ödeyemeyecek bir zihniyete de sahip olmadığımız için elimizdeki personel ile daha da zorlanarak, araç sayısını artırarak ve teknolojiyi kullanarak ve zamanlamayı da iyi ayarlayarak, elimizdeki imkânlarla en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz” dedi.

“Son 3.5 yıla baktığımızda belediyemize toplam 42 araç aldık”

Belediyeye yapılan araç yatırımları ve araç sayıları hakkında bilgi veren Kırok, “Göreve geldiğimdeki araç sayısına baktığımızda neredeyse hiç denebilecek bir durum söz konusuydu. Son 3.5 yıla baktığımızda belediyemize toplam 42 araç aldık. Bunların içerisinde ekskavatör, dozer, çöp kamyonları, küçük damperli vanlar gibi birçok iş aracı aldık. Küçük yol süpürme makineleri aldık. Bunun yanı sıra geçen yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin yapmış olduğu katkılarla almış olduğumuz bir iş aracımız varken, bunun yanına 4 tane de çekirge araç ekledik. Toplamda 42 ek araçla çok ciddi bir filo oluşturmaya çalışıyoruz. 1300 metrekarelik bir şantiye alanı kurduk ve belediyenin iş araçlarını ve ihtiyaç malzeme depolarını kademe dediğimiz alanı bir noktaya topluyoruz. Hem çalışanlarımızın kaynaşması açısından hem de vatandaşın ulaşımı açısından çok kolay olacak.

İleriki zamanlarda da yeni belediye binamızı çok daha kolay ulaşılabilir bir noktaya taşıyacağız. Yeni belediye binası için araziler noktasında belediyenin kendi elinde bulundurduğu birkaç arazi var. Onları değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra hükümetten talep ettiğimiz birkaç arazi bulunmaktadır. Sağlık bakanlığı ile yaptığımız istişare ile bölgedeki acil ihtiyaçlara cevap verecek bir sağlık ocağı ve ambulans durak noktası planlıyoruz. Yine Polis Genel Müdürümüz ile yaptığımız istişarelerde bölgemize bir karakol ihtiyacının çok acil olduğunu dile getirmiştik. Bu konuda da bizim için önemli girişimlerde bulundular. Önümüzdeki yık ki projelerimizin içerisinde hem sağlık ocağımız, hem karakol binamız hem de yeni belediye binamız ile bir kompleks halinde Çatalköy-Esentepe bölgesine iyi hizmet verecek bir yapıya bürüneceğiz” dedi.

Kırok, yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi verdi…

Son 3.5 yılda Çatalköy-Esentepe bölgesine yapılan yatırımlar ve altyapı çalışmaları hakkında bilgi veren Kırok, “Altyapı çalışmaları konusunda göreve geldiğimiz zaman acil gördüğümüz yer Bahçeli köyümüzdü. Oranın hem asfaltında ciddi yıpranmalar vardı hem de altyapısı yoktu. Oradan başladık ve ciddi bir çalışmayla tüm evlerin su bağlantılarını yeniledik, bölgenin yağmur suyu drenaj hatlarını oluşturduk hem de tüm köy içi yollarının asfaltlamasını yaptık. Daha sonrasında Esentepe’nin birkaç bölgesinde aynı çalışmalarını gerçekleştirdik. Şuanda en büyük çalışmalarımızdan birisi Karaağaç köyümüzde yapılıyor. Karaağaç köyümüzde toplamda 11 km’lik bir asfaltlama çalışması yapılacaktı ancak altyapısı olmayan bir yere asfalt çalışması yapmanın bir anlamı olmadığı için tüm Karaağaç’ın yağmur drenaj hatları, içme suyu ve ev bağlantılarına kadar hepsi sıfırdan yapıldı. Yaklaşık 45 milyon TL’ye mal olacak olan bir çalışmadır. Alagadi küçük bir köyümüz ancak çok güzel bir festival alanı yaptık ve çok ses getiren Alagadi Festivalini başlattık. Bunun yanında bir festival yapacaksanız o bölgenin altyapısını yapmanız gerekiyor ve orada da bu çalışmaları yaptık. En büyük sorunlarımızdan bir tanesi, Türkiye’den gelen su hatlarında herhangi bir arıza olduğunda bölgemiz en az 3-4 gün susuz kalıyordu. Yerel kaynakları artırma yönünde Çatalköy’de çok ciddi bir su çalışması yaptık. Bu çalışma sonucunda Çatalköy bölgesinde rahatlama sağladık. Ancak aynı sıkıntıyı Esentepe’de yaşıyoruz. O bölgede bir kuyumuz yok ve bir kuyu çalışması başlattık ancak çok ciddi bir su bulunmadı. Jeoloji Maden Dairesi’nden de destek istedik. Birkaç nokta belirlendi. Önümüzdeki dönem için bunun için de kolları sıvayacağız. Diğer yandan deniz suyunu artıma projemiz de bulunuyor. Bunu da nihai karara bağlayarak bir çalışma başlatacağız dedi.

“Altyapı çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da köylerimiz için çok önemliydi”

Konuşmasının devamında Kırok, “Altyapı çalışmalarının yanı sıra üst yapı çalışmaları da köylerimiz için çok önemliydi. Köylerimizin en büyük sıkıntısı sosyal alanların olmaması, çocuk parklarının yetersiz oluşuydu. Çatalköy’de iki tane çok büyük park projemizi gerçekleştirdik. Bir tanesi spor alanı dediğimiz hep spor hem piknik yapılabilen bir alandır. 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde açılışını yaptığımız çok güzel bir parkımız olan Yıldız Sanat Parkımız var. İçerisinde çocukların çeşitli aktivitelerde bulanabileceği bir alan yarattık. Bölge halkımızın da yürüyüşünü de yapabileceği bir alan oldu. Diğer yandan Hz. Ömer Rekreasyon alanını bütün adanın gözdesi olan ve Pazar günleri 3 bin ziyaretçinin olduğu bir alana çevirdik. Yeşil alanları, yürüyüş yolları ve kafesi ile birlikte hem dini açıdan turizme kazandırıldı hem de bölge halkının sosyal olarak kullanabileceği bir alan sağlandı. Esentepe’de projesi devam eden yürüyüş ve bisiklet parkurunun çalışmalarına başladık. Bahçeli köyünde bulunan Salı sahanın tamamen yenilenmesi ve köy içerisine yeni Atatürk büstü ile yeni bir çocuk parkı ve yeni bir halı saha inşaatı başladı. Çatalköy’de spor kulübünün sahası bakımsızlıktan dolayı kötü bir durumdaydı. Oraya yeni bir halı saha inşası başladı. Karaağaç köyümüze çok güzel bir park projemiz var. Bölgenin en büyük parklarından bir tanesi olacak. İçerisinde halı sahası, basketbol sahası, sosyal alanları, oyun parkı, hem de bölge halkının ihtiyacı durumunda düğün ve nişan törenleri yapabileceği bir alan oluyor. Yaz sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.

“Özel okul standartlarında Çatalköy’e bir okul kazandırdık”

Konuşmasının devamında Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin bölge okullarına yaptığı katkılar hakkında da bilgi veren Kırok, “6 Şubat depremi ile birlikte okullar çok gündeme geldi. Alınan karotlardan da bir sonuç çıkmadı. Ben yarım bir iş yapmayı sevmiyorum. Yeni bir derslik yapmak ve 3-5 sınıf eklemek bana göre değildi. O nedenle sıfırdan bir okul yaptık. 2 bin metrekare. Özel okul standartlarında Çatalköy’e bir okul kazandırdık. Hemen ardından 4 yaş sınıflarımız yoktu. Anaokulu binasının yanına bir bina daha ekledik ve 4 yaş sınıflarını bölgemize kazandırdık. Esentepe’de 1650 metrekarelik yeni bir ilkokul binasına başladık. Eylül ayında da yeni eğitim yılında açılacak. Esentepe’de eski bir sinem salonundan çok amaçlı bir kültür salonuna çevrilen bir yer vardı ancak yıpranmış durumdaydı. Oraya tamamen yeni bir tiyatro salonu kazandırdık. Bunun gibi birçok projemiz de devam etmektedir” bilgilerini verdi.

Girne-Çatalköy Yolu: Birinci etap tamamlanmak üzere

Kırok, “Girne-Çatalköy yolu 2011 yılında projelendirilen bir yoldu. Fakat bir şekilde başlamadı ve kimse el atmadı. Ulaştırma Bakanı da bu konuda çok yardımcı oldu. Projeler çizilerek güncel şekline getirildi. İstimlak sorunu olan yerlerle birebir görüştüm ve hiçbir ücret ödemeden ve iyi niyet çerçevesinde çözdük. Alanı açtık ve Ulaştırma Bakanlığı da sözünü tuttu. Birinci etabın ihalesine çıkıldı ve birinci etap tamamlanmak üzeredir. Belediyenin desteğini de hiçbir zaman kesmedik. Biraz daha prosedürleri hızlandırmamız gerekiyor. Bu yolun şu kısmının bile yapılması trafiği ciddi şekilde rahatlatmıştır. Devamının gelmesini de bekliyoruz” dedi.

Kırok, Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin sosyal faaliyetleri hakkında bilgi verdi…

Sosyal belediyecilik anlamında yapılan faaliyetler hakkında bilgi veren Kırok, “Sosyal belediyecilik anlamında 7’den 77’ye kadar herkese dokunmamız gerektiğine inanıyorum. 65 yaş üstü yaşlılarımızdan başladık ve kuaför hizmetlerini karşılıyoruz. Yaklaşık olarak 300 kişinin yararlandığı bir hizmetimiz var. 65 yaş üstü sağlık hizmetleriyle ilgili olarak bize müracaat edip hizmet almak isteyen tüm vatandaşlarımıza sağlıkçılarımız düzenli hizmet veriyor. Bunun yanı sıra almaları gereken ilaçlar konusunda yardımcı oluyoruz. Yatalak olan hastalarımız vardır. Onların masraflarını karşılıyoruz. Tekerlekli sandalye ve hasta yatağı gibi ihtiyaçları belediye olarak karşılıyoruz. Sosyal belediyecilik anlamında ilkokul çağındaki çocuklarımızın 23 Nisan kıyafetlerini yaptık. 2 yıl önce tüm çocuklarımızın okul çantalarını karşıladık. Festivallerimiz devam ediyor. Adada tek pet festivalini yaptık. Buradan elde ettiğimiz gelirle sokak hayvanlarının barınaklardaki idamesi ve kısırlaştırma süreçleri için destek oluyor. Her geçen yıl daha da güzel bir şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki dönem için hedeflerimiz de bulunuyor. Tüm bölge ve adaya hizmet edecek olan bir matematik müzesi düşünüyoruz. Matematiğin nasıl doğduğunu, sonsuzluğa nasıl gittiğini anlatan bir projedir. Diğer yandan devam eden plaj projelerimiz de bulunuyor. Alagadi’de bir plaj kazandırdık. Çatalköy’de yeni bir plaj açıldı. Bunların yanı sıra yaz aylarında çocuklarımız için yaptığımız etkinlikler ve kurslarımız bulunmaktadır. Yetişkinlerimiz için okuryazarlık kursumuz bulunuyor. Şuanda 24 yetişkinimiz hizmet alıyor ve bu sürece 9 kişi ile başladık. Bölgemizde bu kadar okuma yazması olmayan insanın olduğunu bilmiyordum. 24 kadınımız artık karne ve diploma alma pozisyonuna geldiler. Çocuklarımız için yüzme, basketbol, drama ve masa tenisi kurslarımız var. Eski Çatalköy İlkokulu binasında seramik kurslarımız başladı. Esentepe İlkokulu biter bitmez Esentepe İlkokulu’nu da bu amaç için kullanacağız.

“133 kilometrekarelik alanın her metrekaresinde ne yapıldığı önemli olandır”

Önümüzdeki dönemde Çatalköy-Esentepe bölgesinde hayata geçirmek istediği projeler hakkında da bilgi veren Kırok, “Bence bir bütün olarak düşünmek gerekiyor. 133 kilometrekarelik alanın her metrekaresinde ne yapıldığı önemli olandır. Bunu bir puzzle olarak düşünmek gerekiyor. Öncelikli olarak altyapıdır. Köy halkının refahını yükseltmek, 2 merkezi daha da merkezleştirmek ve bunları bir araya toplayabilmektir. Önemli olan. 133 kilometrekarenin tamamı su problemi yaşamayan, ışıl ışıl, okul problemi olmayan, sağlık ve güvenlik problemi olmayan, yollarında güvenli seyahat edilebilen ve trafik sorunu olmayan ve temiz, bakıldığı zaman yürüyüş ve bisiklet yolları, parkları ve kütüphaneleriyle var olan bir bölge yarattığımız zaman evet ben bu işi başardım ve ismimi de yazdırdım diyerek benden sonrakilere bayrağı teslim etmeyi düşünüyorum” dedi.

“Çatalköy-Esentepe Belediyesi, sosyal haklar yönünden 18 belediye içerisinde birinci sırada olan bir belediyedir”

Konuşmasının sonunda ise Kırok, “Yaptığımız işler ortadadır. Aldığımız ilk günden geldiğimiz noktaya kadar, 65 milyon borcu bulunan tek bir belediye yaratıldı. Belediyenin en büyük harcama kalemi ihtiyat sandığı ve sosyal haklardı. 21 milyon TL’lik borç Ağustos ayında kapandı. Şuanda hiçbir yere borcu olmayan ve kendi ayakları üzerinde duran, gelirleri ile giderleri birbirini karşılayan bir belediye pozisyonuna geldik. Geliri ve gideri iyi kullanmak, gelirlerin üzerinde gider çıkarmadan, ayağımızı yorganımıza göre uzatarak bir şeyleri başarmaya çalıştık. Sadece maliye hesapları değil, ekonomi anlamında ve gelen parayı iyi kullanma konusunda çalışmalar yaptık. Çalıştığımın tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. Bana inandılar ve benimle birlikte çalışmaya devam ettiler. Çatalköy-Esentepe Belediyesi, sosyal haklar yönünden 18 belediye içerisinde birinci sırada olan bir belediyedir. Şuanda çalışanına yüzde 8/8 ihtiyat sandığı yatırımı yapan tek belediyedir” diyerek sözlerini sonlandırdı.