Meteoroloji Dairesi’nin haftalık hava tahmin raporuna göre hava, bugün az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak. Yarın ise hava, parçalı ve çok bulutlu; çarşamba çok bulutlu; perşembe ve cuma günleri de parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, periyodun ilk günleri iç kesimlerde ve sahillerde 18–21 derece, diğer günlerinde ise iç kesimlerde 26-29 derece ve sahillerde 22–25 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, genellikle Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.