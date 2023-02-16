Türkiye’deki deprem felaketinin ardından Adıyaman’da enkaz altında kalan çocuklarımız için seferber olan ilk günden son güne kadar enkaz başından ve acılı ailelerin yanından bir an olsun ayrılmayarak tüm halkın büyük takdirini kazanan Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu adaya döner dönmez ilk iş olarak okulların güvenliğine el atmıştı ve “Tüm okulların alt yapısı yenilenecek, riskli binalar yıkılacak” demişti.

Bunun üzerine Yeninoğaziçi İlkokulu’nda gözlenen çatlaklar, sıvaların düşmesi ve demirlerin meydana çıkması binanın tehlike arzettiğinin göstergesi olmuştur.

Edinilen yeni bilgiye göre; Yeniboğaziçi İlkokulu öğrencileri geçici bir süreliğine İskele İlkokulu’na ve Yakındoğu Koleji’ne paylaştırılarak okul binasının tahliye edileceği açıklandı, fakat okulun akıbetinin ne olacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Birçok veli okulun taşınmasını istememekle birlikte, okulun prefabriğe dönüştürülmesini ve eğitime orada devam edilmesini istiyor. Gerekçe olarak da çocukların otobüsler ile başka okullara taşınmasını istemediklerini belirttiler.

(MHA)