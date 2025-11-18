Polis basın bültenine göre, saat 04.00 sıralarında ağaçlık bir alan içerisinde şüpheli olarak tespit edilen S.C.Ö.(E-36), çalıların içerisinden almış olduğu bir poşeti görevli polisleri fark etmesi üzerine yere attığı sırada suçüstü tutuklandı. Söz konusu poşet içerisinde yapılan incelemede ise, yaklaşık 1.5 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından S.C.Ö.’nün Girne’deki evinde yapılan aramada ise, tasarrufunda yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü de tespit edildi.

- Kokain ve hintkeneviri bulundu

Haspolat’ta, dün 18.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, İ.N.(E-23) ve Y.E’nin (E-20) tasarruflarında yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain türü ile 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile metal öğütücü bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

- Şüpheli hareketleri ele verdi

Gazimağusa-Lefkoşa ana yolunda ise, polis tarafından devriye yapıldığı sırada, şüpheli olarak görülüp durdurulan B.B’nin (E-48) kullanımındaki ve C.A.T’nin (E-29) yolcu olarak bulunduğu araçta arama yapıldı. Aramalarda söz konusu şahısların tasarruflarında yaklaşık 1 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, bir miktar kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı ile uyuşturucu içiminde kullanıldığına inanılan pipet bulundu.

Yürütülen ileri soruşturmada, B.B’nin kullanımındaki araç ile GKRY’den gelip Beyarmudu Kara Geçiş Kapısı’ndan KKTC’ye geçiş yaptığı sırada, yolcu C.A.T’yi araç içerisine gizlediği ve birinci derecede askeri yasak bölgeye gizlice girip ihlal ederek, yasal olmayan yollardan KKTC geçmesini sağladığı da tespit edildi. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması devam ediyor.