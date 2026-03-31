Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde, belediyeler, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Orman Dairesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı okulların iş birliğinde Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in iletişim desteğiyle düzenlenen “Yeniden Yeşil Kıbrıs” etkinliği yarın sabah 09.30’da başlayacak.

Etkinliğe Cumhurbaşkanlığı web sayfası üzerinden kayıt yaptıranlarla, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullardan öğrencilerin katılımıyla 7 bini aşkın kişinin dahil olması planlanıyor.

Öte yandan yapılan açıklamada, kayıt yaptıran kişilere ve kurum temsilcilerine GSM operatörleri aracılığıyla bilgilendirme SMS’leri gönderildiği, kayıtta bazı telefon numaraları eksik veya hatalı girildiğinden SMS alamayan katılımcıların kayıt yaptıkları dikim alanlarına gitmesinin yeterli olacağı kaydedildi.

Ayrıca kayıt yaptırmamış ancak etkinliğe katılım sağlamak isteyen yurttaşların belirlenen alanlardaki fidan dikim çalışmalarına katılabileceği belirtildi.

Ağaçlandırma yapılacak bölgelere ilişkin detaylı bilgilere Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi üzerinden (https://cb.gov.ct.tr/tr/bir_fidan_bilgi) veya ilgili belediyelerden ulaşılabilir.