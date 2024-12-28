Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre, kaza, saat 23.40 sıralarında, Yenierenköy-Dipkarpaz anayolunun 65-66’ncı kilometreleri arasında yaşandı. Göktuğ Alkan yönetimindeki FH 703 plakalı jeep araç, Alevkayalı Restoran yakınlarında dikkatsizlik sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle tekrar anayola savrulan araç, karşı yönden gelen Gamze Aydın (26) yönetimindeki KZ 481 plakalı araca çarptı.
Kaza sonucu Göktuğ Alkan olay yerinde yaşamını yitirirken, Gamze Aydın ve araçta yolcu olarak bulunan Yağmur Aydın (25) yaralandı. Yaralılar, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı ve müşahedeye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.