Teminat şartlarını yerine getiren otobüs sürücüsü serbest kaldı.

Konuyla ilgili yapılan polis açıklaması şöyle:

“14.05.2025 tarihinde, Yenierenköy'de öğrencileri taşıyan TET 123 plakalı otobüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında, otobüsü kullanan sürücü Yahya GÜNGÖR (E-33) bugün çıkarıldığı İskele Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandı. Teminat şartlarını yerine getiren otobüs sürücüsü serbest kaldı. Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.”