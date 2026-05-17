Gerçekleştirilen ziyarette Doç. Dr. Arıklı, Vakıf Başkanı Fatma Aktaş ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmede KKTC’de ve Türk dünyasında kadınların toplumsal rolü ile Hollanda’da yaşayan Türk kadınlarının sosyal, kültürel ve ekonomik alandaki çalışmaları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca, KKTC ve Hollanda’da yaşayan Türk kadınlarına yönelik ortak projelerin geliştirilmesi ve iki ülke arasında kadın odaklı iş birliklerinin artırılması konuları ele alındı.

Görüşme sonunda, Hollanda ve KKTC’de Türk kadınlarının karşılaştığı sosyal ve kültürel meselelerin ele alınacağı ortak çalıştaylar düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldığı belirtildi.

Taraflar, Türk kadınlarının uluslararası platformlarda daha güçlü temsil edilmesi ve kültürel bağların geliştirilmesi adına ortak çalışmaların önemine dikkat çekti.