Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şöyle:

05.10.2023 tarihinde, Gazimağusa’da, yurt dışından ülkeye bir araç galerisi adına ithal edilen iki adet Range Rover Velar marka araca, antrepo izni alıp gümrüklemek maksadıyla S.E.(E-27), N.T.(E-35) ve R.K.(E-43)’nin resmi belge olan sorgulama ve ithal izni belgelerini sahteleyip Gümrük ve Rüsumat Dairesine ibraz ederek tedavüle sürdükten sonra, konu araçlardan bir tanesinin kayıtlanmasını ve daha sonra satılmasını sağlayarak sahtekarlıkla mal ve para temin ettikleri tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.A.(E-27) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

