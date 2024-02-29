Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

28.02.2024 tarihinde, saat 08:30 sıralarında, Girne’de B.G.(E-27) ve G.G.(E-33)’nin kalmakta olduğu ikametgahın giriş kapısı önünde, yüksek sesle müzik dinleme konusunda aralarında yaşanan tartışma sonucu, B.G. ve G.G. bir taraf olup, diğer taraf olan N.K.(K-24) ve C.U.C.(E-29) ile birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurmak suretiyle kavga edip yüksek sesle bağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri sırada, N.K. ve C.U.C. söz konusu ikametgahın kapısına kasten tekmek vurup kilit kısmını hasara uğratmışlardır.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.