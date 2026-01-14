Polis memuru Sülayman Gürtaç, A.D'nin amme fesatçılığı, Y.G'nin ise hem amme fesatçılığı hem kasti hasar suçlarından tutuklandığını belirterek, olguları aktardı.

Polis, 5 Ocak 2026 tarihinde saat 00:10 raddelerinde Gönyeli'de Kuzey Sokak üzerinde PR 682 plakalı araç sürücüsü Y.G'nin eski sevgilisi ile ilişkisi olduğu gerekçesi ile AA 891 L plakalı araç sürücüsü A.D'yi takip edip durdurmak için AA 891 L plakalı aracın arka kısmına kasten ve kanunsuz olarak 2 kez arka arkaya aracının ön kısmı ile çarptığını söyledi. Polis, çarpma sonucu savrulan AA 891 L plakalı aracın park halinde bulunan HH 900, YF 075, SZ 944, MN 274 ve LR 653 plakalı araçlara vurarak durduğunu belirtti. Polis, yaklaşıl bir milyon TL'lik hasar meydana geldiğini açıkladı.

Polis, ayni gün Y.G ve A.D'nin Gönyeli Polis Karakoluna gelerek trafik kazası yaptıklarını söyleyip ifade vererek amme fesatçılığı suçunu işlediklerini kaydetti.

Polis, 13.01.2026 tarihinde mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikat sonucunda olayın trafik kazası olmadığının polis tarafından tespit edildiğini, her iki zanlının mahkemeden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını kaydetti.

Polis, zanlı Y.G'nin mesele ile ilgili bir gönüllü ifade verdiğini, ifadenin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini, alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirtti. Polis, zanlı Y.G hakkında 2 gün ek süre talep ederken, A.D'nin amme fesatçılığı suçundan teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, A.D'nin yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 700 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Yargıç, Gündüz hakkında ise 2 gün ek tutukluluk kararı verdi.