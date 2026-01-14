Polis, zanlının 13 Ocak 2026 tarihinde saat 11.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda giriş işlemi yaptığı esnada rutin denetim yapan narkotik ekipleri eşliğindeki detektör köpek Lokum’un tepkisi üzerine farkı edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve eşyalarında arama yapıldığını, valizinde 2 gram hintkneviri olduğuna inanılan madde ele geçirildiğini kaydetti. Polis memuru zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı ilk etapta 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.