Polisin açıklaması şöyle:

22.02.2025 tarihinde, saat 19.20 sıralarında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir öğrenci yurdu içerisinde, A.S.(E-19) ve B.A.(E-20) bir taraf, R.M.(E-19) ve M.M.(E-19) ise diğer bir taraf olup birbirlerinin vücutlarına gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, M.M. tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurup taşıdığı bıçağı, gelişigüzel sağa sola sallamak sureti ile korkutmak amacıyla silah (bıçak) taşımıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.