Polisin söz konusu olayla ilgili açıklaması şu şekilde:

08.12.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, İskele’de, S.B.D.(K-44), yetkili makamdan izinsiz olarak bir şahsın yüz ve ağız bölgesine, botoks ile dolgu işlemi yaptığı sırada suçüstü tespit edilerek tutuklanmıştır. Akabinde bahse konu şahsın ikametgahında yapılan aramada ise, botoks yapımında kullanılan muhtelif ilaç ve tıbbi malzemeleri gümrüksüz olarak tasarruf ettiği de tespit edilerek, söz konusu malzemeler emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

