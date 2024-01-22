İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz bir saldırgan, sokak sokak gezerek 11 kişiyi çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganın bir iş yerine girdiği anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde saldırganın bir iş yerine girdiği, içeride bir kişiyi bıçakla yaraladığı görülüyor.

Saldırgan olayın ardından hızla olay yerinden kaçarken, görüntülerde vatandaşların panikle iş yerinden çıktığı görülüyor.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLEMEMİŞ, DİREKT BIÇAKLAMIŞ"

Kimliği belirsiz saldırganın hedefi olan vatandaşlar ise yaşadıklarını anlattı. Bıçakla yaralanan Mehmet Üstel, “Sabah başlamış bıçaklamaya, öğlen beni bıçakladı. Bıçakladıklarının sayısı belli değil.” diye konuştu.

Saldırganın yaraladığı Çiğdem Karaca’nın babası Hasan Karaca ise çocuğunu çevredeki esnafın kurtardığını söyledi. “Hiçbir şey söylememiş, direkt bıçaklamış.” diyen Karaca, “Tüm vakalar da böyle olmuş zaten. Şu anda kızım sol bacağından yaralı.” ifadelerini kullandı.