İstanbul Bayrampaşa'da iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri harekete geçti.

50'den fazla işyeri, toplu taşıma ve MOBESE kamerasını izleyen polisler, hırsızlığı gerçekleştiren kişilerin Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (18) olduğunu tespit etti.

Çiçek, 22 Şubat’ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Hamile olduğu ortaya çıkan kadın, ekiplerden kaçmak için camdan atlamaya kalktı.

HAMİLE KALARAK HAPİSTEN YIRTTI

Hürriyet'in haberine göre Gözaltına alınan Çiçek, Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.

Çiçek'in emiyette yapılan sorgulamasında 189 suç kaydı olduğu ve 23 dosyadan arandığı ortaya çıktı.

12 yılı kesinleşmiş toplam 472 yıl hapis cezası bulunan Çiçek'in hapisten kurtulmak için defalarca hamilelik gerekçesini kullandığı tespit edildi.

Çiçek'in hamilelik gerekçesi ile hapis cezalarına erteleme kararı aldırttığı belirlendi.

SUÇ MAKİNASININ OYUNU BOZULDU

Cezaları ertelendikçe yeni suçlar işlemeye devam eden Çiçek'in oyunu bu sefer bozuldu.

Çiçek, hamile olduğu yalanı ile mahkemeyi kandıramadı ve mahkemedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Mahkeme, Çiçek’in hamileliği hapis yatmaktan kurtulmak için kullandığını gerekçe gösterdi.

İstanbul'un en aktif suçluları arasında yer alan Çiçek'in 13 çocuğu bulunurken, 14. çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.