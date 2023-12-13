Yaşanan olayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.12.2023 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi acil servisinin bekleme salonu içerisinde, alkollü içki tesiri altında bulunan S.Ş.(E-37), makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığı sırada, kendisine müdahale eden güvenlik görevlisinin takmakta olduğu gözlüğünün yere düşüp, üzerine basılarak kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

